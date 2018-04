Raser mot hundebæsj i skiløypene

Nordmenn irriterer seg brune over skispor fulle av hundebæsj og eiere som ikke plukker opp.

«I går sa jeg høflig til en fyr i løypa; hunden din har driti bak der, skal du snu og plukke det opp eller? Tror du han hørte etter? Han ga meg heller et blikk som sa %$*#», det skriver Abid Raja (42) Venstres stortingsrepresentant for Akershus på Twitter.

Han irriterer seg grønn over hundeeiere som ikke plukker opp bæsjen i skiløypene.

– Som ny landsmann skal jeg være forsiktig når det gjelder ski, fjell og pekefinger, men ettersom jeg har gått Birken og dermed bevist mine skiferdigheter, tillater jeg meg å både bli irritert og høflig be hundeeiere plukke opp bæsjen etter seg, sier han til VG.

