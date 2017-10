Regjeringen legger frem statsbudsjettet

I dag la regjeringen frem statsbudsjettet. Epostavisen legger her ut hva som har innvirkning på oss som bor i Hallingdal. Saken oppdateres etter hvert.

Fullt trykk i jernbanebyggingen, høy planleggingsaktivitet og flere nye tog.

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. Det er 2,3 milliarder mer enn i budsjettforslaget for 2017

Ny døgnhvileplass på Gol, Gol kommune

Innenfor de foreslåtte midlene til mindre tiltak legges det opp til å etablere

døgnhvileplass på Gol.

Planlegging av Ringeriksbanen

Innenfor foreslått bevilgning til planlegging er det satt av 576 millioner kroner til

videre planlegging av den nye InterCity-strekningen mellom Sandvika og Hønefoss

ny E16 på strekningen Skaret-Hønefoss, med sikte på i mulig anleggsstart i

2021/2022.

Ringeriksbanen gir om lag én time redusert reisetid på strekningen Oslo – Hønefoss

og videre på Bergensbanen. Utbyggingen gir en betydelig forbedring i reisetilbudet

mellom Ringerike og Oslo-området. Jernbaneprosjektet omfatter om lag 40 km med

dobbeltspor fra Jong vest for Sandvika til Sundvollen.

Foreløpig kostnadsanslag for hele fellesprosjektet E16 Ringeriksbanen er på om lag

28,3 milliarder kroner.

EI6 Sandvika-Wøyen,

I alt 280 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Sandvika – Wøyen. Av

dette beløpet settes det av 38 millioner kroner i statlige midler, og det forutsettes

242 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår

som en del av Oslopakke 3. Anleggsarbeidet startet i januar 2015, og prosjektet

ventes åpnet for trafikk i 2019. Ny E16 legger til rette for en utvikling av

Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer.

E16 Bjørum-Skaret

Det foreslås i alt 60 millioner kroner til E16 Bjørum-Skaret til forberedende

arbeider, hvorav 30 millioner kroner i statlige midler og 30 millioner kroner som

forutsettes stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter

bygging av en ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en

tunnel under Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud

for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil inngå i et

lokalveisystem. Det legges opp til anleggsstart mot slutten av 2018, og prosjektet

ventes åpnet for trafikk i 2023.

Hardangerbrua

Regjeringen vil sette av midler til refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd for utbyggingen av rv 13 Hardangerbrua i Hordaland.

E16 Vossebanen Stanghelle-Arna

Det er satt av 59 millioner kroner til videre planlegging av Vossebanen og E16 på

strekningen Stanghelle–Arna. Beløpet dekker planleggingsutgiftene for både vei

og bane i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Bane NOR og Statens

vegvesenet

Vossebanen: Arna-Fløen

611 millioner kroner er satt av til videreføring av prosjektet Arna-Fløen. Prosjektet

omfatter et nytt enkeltsporet tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av Arna

stasjon, nye broer ved Fløen og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel. Nye

Ulriken tunnel planlegges tatt i bruk i 2020. Deretter gjennomføres oppgradering av

dagens tunnel.