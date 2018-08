Det viktigste for kommunene er å ha arbeidsplasser. Det kan reiselivet levere. Globalt nevnes ofte reiselivsnæringen som en av verdens største arbeidsgivere og det er spådd at næringen internasjonalt forventes å vokse med 50 prosent innen 2030. Det betyr at reiselivets rolle som jobbskaper kommer til å bli enda viktigere.

Les innlegg av Jon Kristiansen Regiondirektør, NHO Innlandet i GD