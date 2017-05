Reiselivsnæringen er en av verdens største arbeidsgivere

Det var 1,24 milliarder turistankomster i verden i iløpet av 2016. Det er 46 millioner flere reisende enn året før. Økningen bidrar til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, hvorav tall fra World Travel & Tourism Council viser at hver femte nye jobb i verden er innen turisme. Norge tar også sin del av utviklingen.

Hvert år presenterer Innovasjon Norge Nøkkeltallbrosjyren fra året som har gått. 2016 var et rekordår for verdens turisme, og ikke minst turismen i Norge. Globalt var det fire prosent oppgang i internasjonale ankomster. Tilsvarende tall for Norge viser en økning på 12 prosent i internasjonale ankomster.

