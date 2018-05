Rekkefølgekrav – en utbyggingsskatt?

Der utbyggingsverdiene- og interessene er store er det erfaringsvis at rekkefølgekravene flere steder går ut over de begrensninger som kan utledes av loven. Vårt inntrykk er at mange kommuner ser på rekkefølgekrav som en viktig finansieringskilde for utbygging av kommunale tjenester og infrastruktur, uten at disse tiltakene er tilstrekkelig forankret i de behov utbyggingen utløser.

Mange utbyggere har til nå sett seg nødt til å oppfylle tvilsomme rekkefølgekrav fordi utbyggingsområdene har stor verdi og at det eneste realistiske alternativ er å la området ligge brakk – noe som ofte er enda mer ugunstig enn å akseptere rekkefølgekravet.

Situasjonen synes derfor å være at rekkefølgekrav i en del tilfeller har fungert som en utbyggingsskatt.

Artikkelforfatterne er partner Kristian Korsrud og partner Anders Evjenth i Advokatfirmaet Hjort

