To mennesker omkom i skred i Norge denne sesongen. Det er det laveste tallet på 11 år.

– Da vi startet varselet var vi bekymret for at tallet skulle stige voldsomt med en eksplosive veksten. Så vi er veldig fornøyd med at det nå har flatet ut. Det er gode tall, og det er absolutt positivt med disse tallene, sier leder for Snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Rune Engeset, til Fri Flyt.

Les saken i Fri Flyt