Renovasjonsforetak lekker personopplysninger

Systemutviklerne Roy Solberg og Hallvard Nygård offentliggjorde i dag detaljer om deres hittil siste oppdagelse i forsøket på å forbedre sikkerheten til norske, internettbaserte og publikumsrettede tjenester i Norge.

Denne gang er det et system som brukes av renovasjonsforetakene til mange kommuner som omtales. Systemet lekket blant annet fødselsnummer over ukrypterte HTTP-forbindelser. Dataene var bare beskyttet med et brukernavn og passord som enkelt kunne avleses i trafikken fra en mobilapp.

Programvaren brukes også ved Hallingdal renovasjon

