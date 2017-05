Rødrevens vandring forbløffer forskerne

Forskerne ble overrasket over hvor lange avstander de GPS-merkede revene kunne legge bak seg i løpet av kort tid. En stund trodde forskerne at en av revene hadde fått haik med bil.

– Ja, en av revene vi merket med GPS-sender beveget seg en stund så langt og raskt nordover i Sverige at vi mistenkte at den var påkjørt og var slengt i bagasjerommet på en bil, forteller professor Tomas Willebrand fra Høgskolen i Innlandets avdeling for anvendt økologi på Campus Evenstad.

Les saken i forskning.no