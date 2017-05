I en gammel fabrikk på Geilo lages det eksklusive og ettertraktede spisebestikket «Skaugum». Navnet bærer det etter en avtale med Kongen.

I fabrikken fra 1946 går maskinene for fullt til det arbeidet der det må brukes maskiner. Men hovedregelen er at nesten alle skjeene, knivene og gaflene til Skaugum bestikkfabrikk lages for hånd.

– De må i størst mulig grad håndlages, sier daglig leder på Skaugum bestikkfabrikk, Bernt Junger.

Les saken i NRK Buskerud