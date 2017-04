Rolig lørdag

Politiet melder langt mindre det siste døgnet i forhold til de andre dagene i påsken. Dermed ser det ut som at lørdagen har gått rolig for seg. Et par episoder i Hemsedal er det eneste. Røde Kors hadde også en rolig dag på lørdag.

Hemsedal; Politiet bortvist to menn fra utested. Beruset og ikke akseptabel oppførsel. Også skilt to kvinner som kranglet. Løst på stedet.

Hemsedal; Politiet bortvist mann i 20 årene fra utested. Beruset og kranglet med vaktene. Anmeldes for å ha slått en vakt i ansiktet.

Hemsedal; Politiet avholdt promillekontroll i Hemsedal med 130 kontrollerte, en med lavpromille som sjekket og fikk kjøre videre

Røde kors Buskerud melder:

Påskeaften har vært rolig i Buskerud, med få hendelser og moderat utfart. Vi har i natt/dag assistert fem personer.

Tre på Norefjell med mindre skader assistert på Røde Kors Hytta til Krødsherad RKH, samt to skader på Haglebu, hvorav en av dem var assistanse på Røde Kors Hytta til Sigdal RKH og den andre var et henteoppdrag for AMK.

Totalt ti frivillige mannskaper har vært i aktiv innsats i forbindelse med skadene.