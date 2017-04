Rolig søndag

En trailer kjørte i en vegg på Gulsvik var eneste melding fra politiet i går når man ser vekk i fra alle meldinger om savnete hunder. Eller legger vi dagsrapporten fra Røde Kors .

Politimeldinger

Gulsvik – melding om trailer som har kjørt inn i husvegg og ødelagt denne. Ikke personskade

En mann i 40-årene ble tatt for promillekjøring ved Tunhovd

Pressemelding fra Røde kors

Foto Arild Blomkvist/Røde Kors. TV: Anne Sundby, Drammen Røde Kors Hjelpekorps, TH: Ylva 11år.

Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud er i beredskap i forbindelse med påskeutfarten, og har forsterket beredskap ved å bemanne ulike vaktstasjoner gjennom fylket. Siste døgnet har hjelpekorpsene i Buskerud håndtert 2 oppdrag, og behandlet 1 i Buskerud.

Korpsene melder om lav til middels stor utfart i fjellet. Til tross for lav til middels stor utfart i fjellet, fortsetter hjelpekorpsene sin beredskap i fjellet.

Gol og Hemsedal Røde Kors Hjelpekorps har tradisjon tro sin lavvo på Veslefjell, hvor de selger pølser, brus og sjokolade, samt bistår med plastring og enkel førstehjelp som turistene har behov for. De melder om at lavvoen har vært godt besøkt.

Anne fra Drammen Røde Kors Hjelpekorps har gjennom mange år supplert Gol og Hemsedal med god hjelp i påsken.

Drammen Røde Kors melder om mye mennesker i turområdene. Hjelpekorpset forteller at barmarks påske, men at de holder beredskap for de som måtte ha behov for dette.