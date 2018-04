Satser stort i Hallingdal:Maxbo til Hemsedal

Maxbo fortsetter sin store satsing i Hallingdal. Til sommeren åpner et nytt varehus i Hemsedal. Neste år etablerer de seg i Flå. – Hallingdal er et stort og verdifullt marked og vi skal være den beste og største aktøren her, sier Ronald Lilleberg Karlsen, regiondirektør i Maxbo.

Nylig flyttet Maxbo Gol inn i nye lokaler. I tillegg har Maxbo allerede varehus på Geilo og Nesbyen.

Lukrativt marked

Maxbos store satsing på Hallingdal er langt fra tilfeldig. Ronald Lilleberg Karlsen mener området er et av landets mest spennende.

– Det er en svært stor aktivitet i Hallingdal. Hyttemarkedet er lukrativt og voksende, og det er store investering på skoler og andre prosjekter. Det bor også mange folk her og med de nye varehusene vil vi dekke hele dalen på en svært god måte, sier Karlsen.

Nå starter jakten på ny varehussjef og resten av de ansatte til Hemsedal.

– Vi er på jakt etter folk som er svært serviceinnstilte, og som kan jobbe godt mot både det proffe og private markedet. Dette er folk som skal leve etter verdiene våre, som innebærer at man er ansvarlig, inspirerende, handlekraftig og har en lidenskap for kundene, sier Karlsen.

Mest kompakte

Åpningen av Hemsedal er planlagt til slutten av juni. Det nye varehuset vil ligge rett ved siden av en stor Kiwi-butikk. Her kommer et stort sortiment av maling, gulv, elektroverktøy, trelast og byggevarer. Samtidig er det bare halvparten så stort som i Gol.

– Varehuset blir noe av det mest kompakte og arealeffektive vi har laget. Varer vi ikke har på lager blir levert raskt fra Gol, sier regionsdirektøren.

Neste år begynner også arbeidet med det nye varehuset i Flå, som blir en del av utbyggingen ved Bjørneparken kjøpesenter. Målet er å åpne sommeren 2019.

Foto: Terje Bjørnsen. Pressemelding Maxbo