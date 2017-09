Seks av ti skal på ferie i høst

Seks av ti nordmenn planlegger én eller flere fritidsreiser denne høsten. Mange nordmenn velger ferieopplevelser som inneholder fysisk aktivitet, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

Kantar TNS Gallup har, på oppdrag for NHO Reiseliv, spurt over 1000 nordmenn over 18 år om deres reiseplaner denne høsten.

60 prosent svarer at de skal reise bort, enten i høstferien eller i én eller flere helger i høst. 20 prosent skal på flere reiser i løpet av høsten. 17 prosent drar på tur i selve høstferien.

