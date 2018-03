– Selges få dyre hytter i fjellheimen

Siden januar i fjor er det bare solgt 27 fjellhytter til priser over ti millioner kroner. Statistikken viser at det har gått klart flest dyre fritidseiendommer over ti millioner kroner på Geilo.

– Det er veldig kjekt at Geilo er den soleklare vinneren. Vi er en liten by på fjellet med tradisjoner for turisme i godt over hundre år. Geilo har et levende sentrum med mange muligheter, så jeg tror mange tenker at man får mer enn bare en skidestinasjon, sier eiendomsmegler Jannike Seljevoll Herleiksplass i Herland Eiendom

