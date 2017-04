Sen påske gir sterkere solstråler

Uten beskyttelse kan påskesola i år bli ekstra tøff for vinterblek hud.

Sen påske betyr at sola står høyere på himmelen, og strålene blir mer intense, skiver kreftforeningen i en pressemelding

– I fjellet i Sør-Norge kan påskesola bli like intens som sola på Sørlandet i slutten av mai. Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.

Det forventes en UV-indeks på opp mot 5 i påskefjellet i Sør-Norge.

UV-indeks sier noe om hvor intense de ultrafiolette (UV) strålene fra sola er, hvor 1 på indeksen er svak og 11 er ekstremt sterk.

Sterkere sol med snø

Refleksjon fra snøen kan øke UV-nivået med over 50 prosent. Dermed er det høyere risiko for å bli solbrent og snøblind. Går du med sola i ryggen, får du altså likevel en del UV-stråling i ansiktet.

– Også i lett skydekke og snødrev er det viktig å beskytte seg. Enkelte ganger kan slikt vær faktisk gi sterkere stråler enn ved klarvær, sier Johnsen i Strålevernet.

På hudkrefttoppen

Den sene påsken kan gi varme dager og vi kler gjerne mindre på oss. Det er lurt å ta det med ro i sola i starten, så ikke den vinterbleke huden blir solbrent. Det gjelder enten du skal til Syden, ut i båt eller jobbe i hagen.

Fire av ti nordmenn oppgir at de blir solbrent hvert år. Huden glemmer ikke slike solskader; de samles opp og kan på sikt føre til hudkreft. Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst av hudkreft.

– Det handler ikke om at vi skal unngå sola helt, men huske å være raus med solkremen og ta noen pauser fra de sterkeste solstrålene. Det gjelder solglade folk i alle aldre, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

Gode tips til solbeskyttelse i påsken:

Klær og lue gir den beste solbeskyttelsen for både barn og voksne.

Smør deg med minst solfaktor 15 før du går ut.

Bruk solbriller for å beskytte øynene, særlig viktig for barna.

Sjekk hvor sterk sola er der du er

Er UV-indeks 3 eller høyere, er det nødvendig med solbeskyttelse. Hvis du oppholder deg lenge ute kan det også være nødvendig å beskytte deg allerede når UV-indeks er 2. Er den lavere enn 2, kan du trygt være ute uten solbeskyttelse, er rådene fra kreftforeningen.