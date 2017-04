Sen påske og snøfattig vinter skremmer ikke nordmenn til utlandet

Påsken kommer sent i år, og hele vinteren har vi hørt at det har vært snømangel mange steder i landet. Det er imidlertid lite som tyder på at nordmenn flest svikter påskefjellet til fordel for det store utland.

Ifølge tall fra NHO skal tre av fire nordmenn tilbringe påsken i Norge.

– Fordelingen ligger på 75 prosent Norge og 25 prosent utlandet. Det har vært bildet i alle våre påskemålinger de siste årene, sier næringspolitisk fagsjef Ingjerd Sælid Gilhus i NHO Reiseliv

Les saken i E24