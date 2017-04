Spleiselag skal gjøre Nesbyen til Norges heftigste sykkeldestinasjon.

Formannskapet i Nes kommune vil ha med næringslivet på et spleiselag i millionklassen for å utvikle Nesbyen til en av landets ledende sykkeldestinasjoner, og vil sette i gang et prosjekt som skal jobbe med utviklingen på fulltid.

