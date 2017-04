Mandag 8.mai starter Tråkk n Roll et utviklingsprosjekt i Hallingdal og skal bygge sykkelanlegg uavbrutt i et halvt år. I forkant av sesongen 2016 etablerte Tråkk n Rolls et stibyggerlag på fem mann, og det er disse som skal stå for utbyggingen.

Det første prosjektet på årets liste er å ferdigstille sykkelparken i Ål, som har et budsjett på en million kroner og åpner i slutten av juni.

