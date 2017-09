Skalk alle luker, nå kommer gnagerne

Høsten er tiden hvor mus og rotter trekker inn i hus og hytter. Vær føre var, så slipper du besøk.

– Når temperaturen synker ute, vil gnagere prøve å trekke inn for å finne et varmt sted for vinteren. Mens mus gjerne gjemmer seg i vegger eller på loftet, finner rotter som oftest skjulesteder i kjelleren, sier Jul Anders Østby i Anticimex. Han har over 30 års erfaring som skadedyrbekjemper.

Hvert år har skadedyrselskaper i Norge mellom 10 000-15 000 oppdrag som gjelder gnagere. Spesielt i september og oktober er det mange henvendelser.

– Folk hører krafselyder i veggene eller på loftet, eller finner andre spor som vitner om at de har ubudne gjester i huset. Hvis rotter eller mus blir liggende døde i vegger eller gulv, vil det etter hvert begynne å lukte, sier Østby.

Han oppfordrer alle boligeiere til å tette boligen mot rotter og mus så langt det lar seg gjøre.

Bruk et speil

– Det vanligste stedet musene kommer seg inn er under eller mellom kledningen på huset. Ved å bruke et speil kan man enkelt se om det er hull eller glipper innunder panelet på husveggen. Andre vanlige steder er ved ledninger eller kabler som går inn i huset der det fort kan være en liten åpning, sier han.

Rotter benytter gjerne åpne kjellervinduer, lufteluker, ventiler eller sluk for å komme seg inn. Også sprekker i grunnmuren, eller glipper mellom muren og kledningen, er typiske rotteinnganger.

– Ta en runde rundt huset og sjekk at det ikke er noen lett synlige åpninger. Ikke undervurder hvor små sprekker eller hull gnagerne kan komme seg gjennom. En mus trenger kun syv millimeter for å komme seg inn, en rotte tolv millimeter, sier Østby.

Finner man åpninger som skal tettes, er det viktig å bruke et materiale gnagerne ikke klarer å spise seg igjennom.

– Metallnetting eller metallplater fungerer bra. Musebånd eller såkalte børstelister kan også brukes for å hindre musene i å klatre opp innunder kledningen eller stoppe rotter fra å snike seg gjennom sprekker. Alt av luker, vinduer, sluk og ventiler bør lukkes, sier han.

Og så er det viktig å ha det ryddig rundt huset.

– Både mus og rotter er avhengige av skjulesteder for å slippe unna rovdyr. Hvis hagen din er som en golfbane vil de ikke føle seg trygge, og heller dra et annet sted, sier han.

Velg feller

Har man først fått de ubudne gjestene i hus, anbefaler Østby å bruke feller, ikke gift.

– Det er viktig å huske på at mus og rotter som har spist gift ofte løper ut av huset og blir spist av andre dyr. Det kan være en hund eller en katt eller et rovdyr. Da er det alltid en fare for sekundærforgiftning, og det ønsker vi å unngå. Hvert år er det også mange barn som blir forgiftet fordi de har fått i seg gift som har stått fremme, sier han.

Fellene som brukes i dag kommer i alle utgaver, fra de enkle klappfellene, til smartfeller som er digitale og rapporterer når dyret har gått i fella.

– Man kan gjerne bruke den enkleste utgaven hvis man oppdager at man har noen mus på loftet. Men har man en hel rottefamilie i kjelleren anbefaler jeg å søke profesjonell hjelp til å bli kvitt problemet, sier Østby.

Skadedyrfirmaene bruker både sensorer, kameraer og smartfeller i jakten på gnagerne. Fellene kan avlive opptil 50 mus med strøm. Når det er bevegelse i fella, sendes det automatisk en e-post til en skadedyrtekniker.

– De høyteknologiske fellene, og overvåkningen vi bruker i dag, gjør at vi kan være langt mer effektive enn tidligere, sier han.

Lar seg ikke lure

Mens mus lett går i fella, er rotter smartere og mer skeptiske.

– Har en rotte sluppet unna en klappfelle én gang, lar den seg ikke lure igjen. De kan også forstå at gift er farlig og la vær å spise den, sier Østby.

I de elektroniske fellene er det gjerne rotteungene som går først.

– Hvis rottemor ser at ungene er fanget, skjønner hun at det ikke er trygt å være der lenger, og rømmer til et annet sted hvor hun kan starte en ny familie. Man skal gjerne ha litt erfaring, og bruke litt list, for å være sikker på at man har fått bukt med hele rottefamilien, sier han.

Etter at man er kvitt gnagerne, er det viktig å vaske godt. Både rotteekskrementer og muselurt kan gi helseplager og føre med seg smitte.

– Fjern alt av gammelt tøy eller annet som gnagerne har spist på, og brenn gjerne gamle reder. For å være sikker på at man blir kvitt alle bakterier, bør man skure over med sterke såpemidler, sier Jul Anders Østby i Anticimex.

Syv tips til å sikre boligen mot rotter og mus:

De fleste husfasader har musebånd, det vil si tynne stållister under bekledningen for å hindre mus og rotter i å komme inn. Såkalte børstelister kan også benyttes. Ofte er ikke jobben med listene gjort godt nok. Da bør man enten legge nye, eller sørge for å tette igjen eventuelle hull og glipper med stålnetting eller stålplater.

Et kritisk punkt er overgangen mellom grunnmuren og nederste del av husveggen. Sørg for å tette eventuelle glipper med gnagesikkert materiale.

Pass på å tette godt rundt kabler eller ledninger som går gjennom husveggen. Ofte kan det oppstå små åpninger ved slike innføringer som musene kan komme seg inn gjennom.

Alle lufteluker, ventiler, sluk og kjellervinduer bør lukkes eller tettes.

Rydd hagen og fjern vedstabler eller plankehauger hvor gnagerne kan gjemme seg. Det kan også være lurt å sørge for minst mulig vegetasjon langs husveggene.

Både dyrefôr, kompost, fuglefrø, avfallsfrukt og søppel er rene delikatessen for mus og rotter. Sørg for å ikke brødfø skadedyrene.

Både mus og rotter er gode til å klatre. Ikke ha stiger stående som gjør det enklere for gnagerne å klatre inn i ventiler eller vinduer høyere opp på veggen. Også grener på trær kan fungere som en bro over til huset.

Bilde topp: I dette huset måtte veggen rives for å tette mot rotter. (FOTO: Anticimex)

Skrevet av Newswire et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå