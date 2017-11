Beitostølen Resort og Beito Aktiv har gjort avtale med et kinesisk selskap.- I avtalen blir Harbin-selskapet Beito Aktivs offisielle partner i Kina, så det er klart at her ligger det store muligheter for oss, sier Tor Håvard Kolbu i Beitostølen Aktiv

Kina er i startgropa, og skal bygge opp mange nye vintersportdestinasjoner, og det er et enormt behov for å kunne utdanne skiinstruktører. At vi får denne muligheten nå er bare helt fantastisk.

Les saken i avisa Valdres