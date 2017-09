SkiStar fun slope

Eksklusiv nybygd lodge i Hemsedal, ny gondol i St. Johann og enda mer snø. Bedre og morsommere skikjøring i Trysil, Åre, Sälen og Vemdalen. Nå presenterer skikonsernet SkiStar vinterens nyheter.

– Før denne vinteren har vi hatt stort fokus på utvikling av moderne leiligheter av høy klasse, samt gjøre skikjøringen mer snøsikker, mer bekvem og artigere, sier Linda Morell, pr-sjef i SkiStar.

Lanserer unik skiopplevelse i Skandinavia

Gjestene i Hemsedal, Trysil, Åre, Sälen og Vemdalen får oppleve en unik skiopplevelse når SkiStar fun slopes gjør entré i det skandinaviske markedet. Et eventyrområde som er inspirert av snowparks og skicrossarenaer. SkiStar fun slopes skal passe alle, uansett alder og ferdighetsnivå, og er plassert i bakker med blå helling. Ski- og snowboardkjørerne vil passere bruer, terrengbølger, tuneller og en rekke spennende elementer. Det første gangen fun slopes kan oppleves i Skandinavia.

– Her vil alle, uansett alder og ferdigheter, oppleve skiglede og pirring i magen, sier Fredrik Rydén, ansvarlig for utvikling av SkiStar Fun Slopes.

Åpner moderne lodge i Hemsedal

At Hemsedal er blitt kåret til Norges beste skisted er ingen tilfeldighet. Nå presenterer SkiStar flere spennende nyheter som vil løfte skistedets status enda noen hakk.

Nye, luksuriøse SkiStar Lodge Hemsedal Suites er smakfullt innredet med bekvemme og nøye utvalgte møbler, og ligger rett ved skibakken. I tillegg til overnatting av høy kvalitet finner du O´Learys i lodgens første etasje. Der finner du også en 14 meter høy klatrevegg og en rekke servicefasiliteter. Valle Family Suites er familieleilighetene i nye SkiStar Lodge. De er innredet for å gi barna en unik opplevelse, med temaer, farger og materialer som er kjent fra Valles verden. Bor du i Valle Family Suites er barnevennlige fasiliteter som barneseng, bestikk, potte, skammel og matstol alltid inkludert. Dessuten får alle barn i alderen 2 til 10 år en Valle morgenkåpe som de kan ta med hjem og en spesiell Valle-gave. Bookingen åpnet allerede i vår og lodgen åpner dørene for de første gjestene i uke 51.

Årets skinyhet SkiStar fun slope finner du i bakke 32 i Hemsedal. Les mer om Hemsedals nyheter

Ny barneheis og ny bakke i Trysil

SkiStar fortsetter satsingen i Trysil. Skistedet øker kapasiteten på snøproduksjonen hver sesong, og kommende vinter er ikke noe unntak. I tillegg til mer snø kan gjestene se fram til en ny og 462 meter lang heis i barneområdet Eventyr. Eventyr er et veldig populært og trivelig skiområde for barnefamilier. Med den nye heisen på plass rommer Eventyr fire barneheiser, rullebånd, skikarusell, varmestuer, toaletter og flere morsomme arenaer tilpasset de minste skikjørerne.

Forrige sesongs store nyhet var 6-seteren Skihytta Ekspress, Norges mest moderne stolheis. Over 700.000 turer ble registrert i debutsesongen. I vinter lanseres en ny rød bakke som går langsmed og under Skihytta Ekspress og ned til vestsiden av Skihytta-restauranten. En restaurant som i vinter utvides med over 100 nye sitteplasser.

Årets skinyhet SkiStar fun slope finner du i bakke 23 på Turistsenteret. Les mer om Trysils nyheter

Høyere kvalitet på skikjøringen i Åre

Åre forbereder seg til alpin-VM i 2019, og foran årets sesong i høynes kvaliteten på underlaget i skibakkene. Det skjer blant annet gjennom en investering av en høykvalitativ tråkkemaskin og utbygging av snøleggingsanlegget i bakken Snobbrännan. I tillegg får det populære skiområdet Åre Sadeln mer skikjøring. Det bygges en ny blå bakke som passer både nybegynnere og de som liker lange carvingsvinger.

I Åre er interessen økende for overnattingseneheter med 15-20 senger. For møte etterspørselen lanserer SkiStar Kaffestugan, et nyrestaurert overnattingssted med 20 sengeplasser midt i Åre by.

Årets skinyhet SkiStar fun slope finner du i bakke 45 i Rödkullen. Les mer om Åres nyheter

Ny gondol og ekspressheis i St. Johann

St. Johann ligger midt i hjertet av Tyrol i Østerrike, og er det siste tilskuddet i SkiStar-familien. En av årets store nyheter er en ny gondol i familieområdet Eichenhof. Gondolen går fra Eichenhofs dalstasjon til Grander-Schupf. SkiStar åpner i tillegg en ny ekspressheis i samme område. Et nytt snøanlegg er også på plass og en av de mest populære bakkene er utvidet i bredden for å gi bedre skikjøring. Barna er i fokus i St. Johann, som på mange måter er Østerrikes svar på Sälen. Denne sesongen åpner den populære snømannen Valle sin egen skiskole i St. Johann. Les mer om St. Johanns nyheter

Flere overnattingsmuligheter og mer snø i Sälen

I bakkene sør i Lindvallen bygger SkiStar et nytt anlegg for snøproduksjon. Skogspartiet mellom Söderåstorget og populære Experiumtorget åpnes opp for å gjøre skikjøringen morsommere, det blir også lettere å ta seg mellom bakkene. SkiStar har også valgt å satse på de små skikjørerne gjennom et nytt skiområde i skogen. Valleskogen ligger på toppen av Hundfjället og kan by på perfekte offpiste-turer i lekne og trygge omgivelser.

I takt med at Sälen vokser økes overnattingsmulighetene for områdets gjester. Blant annet bygges det til sammen 38 romslige leiligheter i Lindvallen, Tandådalen og Hundfjället. Ved Söderåstorget i Lindvallen bygges SkiHouse 303, som er sju nye leiligheter med ski in-ski out-beliggenhet. I tillegg vil etappe to av overnattingsområdet Hills Ski & Pool bli ferdigstilt. Söderåstorget ligger kun 800 meter fra Experium, som byr på alt fra restauranter og butikker, til SPA, bowling og opplevelsesbad.

Årets skinyhet SkiStar fun slope finner du i bakke 30 i Lindvallen. Les mer om Sälens nyheter

Vemdalen vokser – satser på hele familien

Vemdalen fortsetter å lokke gamle og nye gjester, hvilket innebærer bygging av flere hytter og hus. En av investeringene er Bergsgården. Et nytt og eksklusivt leilighetsbygg på Skalshöjden med 15 leiligheter og garasje i underetasjen.

I Björnrike bygges et nytt torg mellom Björnvallen og Grizzly Express – Sveriges lengste ekspressheis. Dit flytter SkiStarshop Concept Store. Det kommer også et familievennlig rullebånd fra torget og ut i skibakken. Bakken Nääs slingan på Vemdalsskalet blir dobbelt så bred. Gjestene i Vemdalen kan også se fram imot flere nye restauranter, butikker og morsomme aktiviteter.

Årets skinyhet SkiStar fun slope finner du i bakke 18 på Vemdalsskalet. Les mer om Vemdalens nyheter

Hammarbybacken får besøk av verdensstjerner

30. januar 2018 arrangeres det for tredje gang verdenscup i parallellslalåm i Hammarbybacken midt i Stockholm. Forrige sesong kom det over 9.000 tilskuere, og det ble en fantastisk kveld. I vinter forventes det spektakulære eventet å bli minst like bra og dra et rekordstort publikum.

Pressemelding

Fakta om skistar

SkiStar AB (publ) er notert på Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment. Konsernet eier og driver alpinanlegg i Hemsedal og Trysil i Norge, i Sälen, Åre og Vemdalen, samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, og St. Johann in Tirol i Østerrike. Markedsandelen i Sverige er 50 %, i Norge 31 % og totalt i Skandinavia 42 %. Kjernevirksomheten er alpin skikjøring med gjestens skiopplevelse i sentrum. Virksomheten deles inn i tre kjerneområder: Drift av skianlegg, infrastruktur og explotering.