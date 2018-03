Utbruddet av skrantesyke blant villrein i Nordfjella er en tragedie og uttaket av stammen er et dramatisk tiltak, men det er usannsynlig at naturen rydder opp best selv.

Det foregår et evig våpenkappløp mellom smittestoffer og dyrene de angriper. Bakterier og virus utvikler stadig nye måter å omgå vertsdyrenes immunsystem på, mens immunsystemet har hukommelse for tidligere smittestoffer og blir da mer robuste mot nye utbrudd.

