Slik får hunden din en god sommer

Det finnes både insekter og slanger som truer hundens sommerparadis. Her er det du bør tenke på!

– Varme er en av utfordringene hunden din kan møte på i sommer. Denne sommeren har vi allerede kjent på hetebølger. Hvert eneste år får vi inn kjæledyr som har kollapset i varmen, og som må bæres inn på dyreklinikken for behandling, sier Tor Kvinge, veterinær tilknyttet Tryg Forsikring og daglig leder ved AniCura Dyresykehus i Bergen.

– Noen kommer seg når vi får kjølt de ned med å spyle kaldt vann, men mange er så dehydrert at de må ha tilleggsbehandling i form av intravenøst væske, forteller han.

Varmerekorder byr på utfordringer

Når gradestokken lyser rødt, slik den uvirkelig nok har gjort flere ganger i sommer, ber veterinæren folk om å se ekstra godt til kjæledyrene sine.

– I den intense solen og varmen lider både katter og hunder. Se til at de har tilgang til skygge og sørg for at de har rikelig med vann, både innendørs og utendørs. Sett gjerne ekstra drikkebeger flere steder i huset og ute. Skulle dyrene begynne å pese, puste med åpen munn og se ubekvem ut, bør du spyle de med kaldt vann for å kjøle de ned. Ikke pakk de inn i våte og kalde håndklær, sier den erfarne veterinæren.

Aldri alene i bil

Han advarer samtidig mot å ta med hunden på stranden i varmen.

– Der pleier det ofte være mangel på skygge, i tillegg til at vi ofte ser skader på hunder som har oppstått på eller nær stranden. Det kan være glasskår eller skarpe ting i terrenget. Og la aldri en hund være alene i en innelåst bil når solen steker på sommeren. Solen beveger seg, bilen du parkerte i skyggen kan stå i direkte sollys kort tid etter, sier Kvinge.

Til utlandet med hund?

Mange ønsker å ta med seg hunden sin på ferie til utlandet. Da er det flere ting som er viktig å tenke på.

– Enten dere skal på hytta i Sverige, på bilferie til Danmark, eller til mer eksotiske strøk, anbefaler jeg å alltid holde seg oppdatert på Mattilsynets sider for gjeldende reglement, da det kan skje endringer. Det viktigste å huske på er revens bendelorm, som krever behandling dersom du skal til visse land, rabiesvaksine og passreglene for kjæledyr. I tillegg er det viktig å chipmerke hunden, forteller han.

Skal du på kjøretur med hunden, må du være obs på at den også kan bli bilsyk.

– Det beste er å venne hunden til å kjøre bil, helst fra valpestadiet, det er også lurt å tenke på at den har god luftsirkulasjon rundt seg, og ikke sitter for trangt, sier Kvinge.

Det er også viktig at du sikrer hunden forsvarlig.

– Hunder bør sikres med bur eller med sele som kan kombineres med bilens egne sikkerhetsseler. Du sikrer deg selv og hunden best, ved å plassere den i en transpostkasse eller bur bak i bilen, forklarer han.

Han anbefaler deg å kontakte veterinær i god tid før avreise for å få nødvendig veiledning.

– Og husk å ta med vann på bilturen, poengterer veterinæren.

Huggorm og flått

Norsk sommer kan by på flust av huggorm og flått, som begge gjør sommeren litt kjipere. Det gjelder også for hunden din.

– Ormebitt kan i de mest alvorlige tilfellene faktisk føre til død. Heldigvis er det sjeldent, men blir hunden din bitt av orm, er det viktig å komme seg til veterinær så fort som mulig. Hold hunden rolig underveis, slik at ikke giften sprer seg i kroppen, sier Kvinge.

Typiske symptomer på at hunden er bitt, kan være et plutselig hyl i skogen, eller at hunden har hevelse rundt et bittsår.

– I tillegg blir den typisk trøtt og slapp etter en stund, sier han.

Når det gjelder flått, er det lurt å sjekke hunden regelmessig.

– Det er viktig å ta bort flåtten med det samme den blir oppdaget. Hos veterinæren kan man også få reseptbelagte middel som effektivt beskytter mot flåttbitt, sier Tor Kvinge.

Flere forsikrer kjæledyret sitt

Det finnes anslagsvis 560.000 hunder, 750.000 katter og 125.000 hester i Norge.

Aldri før har nordmenn brukt så mye penger på å forsikre hunden eller katten sin. Snart er 200.000 kjæledyr i Norge forsikret og nordmenn betalte over én halv milliard kroner i fjor for å sikre seg en dyreforsikring, viser tall fra Finans Norge.

Pressemelding: Tryg Forsikring