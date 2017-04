Slik har du aldri sett Hardangervidda

– Hvis du tenker på Hardangervidda, ser du for deg reinsdyr, folk som går på tur med sekk, silhuett med fiskestang. Jeg ville vise noe annet, sier Eirik Brekke.

Ideen fikk BT-fotografen da han la merke til massevis av små varder langs et vann på Hardangervidda. Bygget av folk som har hatt et behov for å legge igjen spor etter seg.

– Det var da jeg fikk inspirasjonen til å gjøre et fotoprosjekt, der menneskene som bruker Hardangervidda er i sentrum. Jeg ville at landskapet skulle være en viktig del av bildene, forteller Brekke.

Se reportasje og bildene i BT