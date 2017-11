Slik skal vi bli et helårs reisemål i verdensklasse

«Norsk reiseliv skal bli et av verdens ledende reisemål for bærekraftige natur- og kulturopplevelser – hele året». Da må vi skjerpe oss.

Årets kick off for norsk reiseliv ble i år lagt til den rocka gatemathallen Vippa – et passende hint om det nye, markante retningsskiftet innen norsk reiseliv. For nå skal den nasjonalromantiske norgesferien i fjordene rockes opp med kultur og urbane snarvisitter. Dessuten skal det jobbes hardere for å få store konferanser og arrangementer til landet vårt.

Les saken i abcnyheter