Slik står det til i Fjell-Norge

Norsk fjellbygd preges av mye fraflytting, færre som velger høyere utdanning og lang reisetid til nærmeste sykehus. Samtidig holder gründerbedrifter ut lenger i fjellet enn i storbyene og kvinnenes forventede levealder er høyere enn gjennomsnittet.

Fjellindeksen er et utviklingsoppdrag i samarbeid med Fjellnettverket, et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge.

Nettverket ønsker å vite hvordan situasjonen i fjellkommunene er, slik at medlemmene kan mene noe om hvordan utviklingen bør være og hvilke politiske tiltak som må settes i verk. Indeksen presenteres på Fjellkonferansen i Fagernes denne uken.

I denne sammenhengen har forskerne brukt en fjelldefinisjon tilpasset norske innenrikspolitiske forhold: Fjellområder i Norge ligger minst 700 meter over havet (600 moh for Nord-Trøndelag). I Sør-Norge finnes det 77 fjellkommuner. Til sammen dekker de 40 prosent av landarealet, men har bare syv prosent av befolkningen.

