Smarte IT-systemer gjør norgesferien bedre

Med nye, avanserte apper er ferieopplevelsene bare et tastetrykk unna. For små reiselivsbedrifter gir bruk av IT store muligheter.

Nettsteder og apper som Visit Norway og TripAdvisor har gjort norgesferien enklere for teknologivante nordmenn.

Nordmenn ligger i front på å bruke IT og mobilteknologi. Nå ser vi at nye apper og IT-systemer gjør det enda enklere å planlegge ferie i Norge.

– Når de såkalte roaming-kostnadene for mobildata blir lavere over hele Europa, åpner det seg nye muligheter. Nå kan turister også fra utlandet i større grad planlegge reisen underveis, sier Knut Fossgard. Han er forsker i naturbasert reiseliv ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

