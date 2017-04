Snart kan avføring avsløre skrantesjuk villrein

Tusenvis at hjortedyr ble testet for skrantesjuke i 2016 fordi det ble påvist hos villrein og elg. Nå kan ny metode gjøre det mulig å teste for sykdommen på levende dyr.

Skrantesjuke er en dødelig sykdom som forårsaker ødeleggelse av hjernevev i hjortedyr. I fjor ble det påvist skrantesjuke på én villrein fra Nordfjella villrein­område og to elg fra Selbu kommune. Derfor har Veterinærinstituttet nå satt i gang et stort overvåkingsprogram for skrantesjuke på hjortevilt.

