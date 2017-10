Vil du inngå ektepakta framfor ordføraren, eller invitere til bryllaup på toppen av Hallingskarvet? Frå nyttår tek kommunane over ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Det betyr at tusenvis av gifteklare nordmenn som ikkje vil gifte seg i kyrkja, i staden kan bli vigde av ordføraren sin i mange kommunar og storbyar.

