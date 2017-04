– Snøen kollapset under oss

Hva får skikjørere til å ta risiko på topptur? Forsker Andrea Mannberg ble tatt av en to meter høy bølge av snø. Tre år senere forsker hun på hvorfor skikjørere tar risiko på topptur.

Målet med «The White Heat Project» er å få ny kunnskap om mekanismene som ligger bak det å ta risiko i snøskredterreng.

– Prosjektet har ulike deler, men det skal i stor grad handle om hvordan behovet for sosial aksept eller anerkjennelse påvirker folk motivasjon for å ta risiko, særlig i skredterreng. Dette gjelder blant annet også for bilkjøring, fallskjermhopp og alkoholinntak, forteller Mannberg, som leder prosjektet.

