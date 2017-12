Er man blant dem som i år setter kursen fra Danmark mot Norge i juledagene kan man allerede nå glede seg til store mengder snø og perfekt skiføre.

Det gir gode muligheter for å supplere julemat med skikjøring, skriver Visit Norge i en pressemelding for det danske markedet. De tar for seg forholdene i en lang rekke vinter destinasjoner.