Snøkanoner reddet vinteren i skianleggene

Snømangelen kunne gitt en dramatisk sesong for Norefjell, men de viser rekordtall etter at de investerte 50 millioner kroner i snøproduksjonsanlegg. Både Geilo og Oslo Vinterpark var blant dem som satset på kraftig reduserte sesongkortpriser for å trekke større kundegrupper og hadde suksess rundt sesongåpning med denne taktikken.

Skistar Norge som eier og driver Norges to største alpinanlegg, Hemsedal og Trysil, har hatt en enorm vekst de siste årene og har økt resultatet før skatt fra 46,8 millioner kroner i 2014/15 til 132,1 millioner kroner i 2015/16,

