Redningshelikopter fra Rygge og nødetater rykket ut til en melding om et snøskred på Prestholtskarvet

De fikk sjekket snøraset på Prestholtskarvet vest for Geilo. De konkluderte med at skredet var gammelt og at ingen er personer er tatt. Aksjonen avsluttes, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge.