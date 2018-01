– Interessenten tok kontakt på lørdag for å be om prospekt, var på visning søndag, kjøpte på mandag og vil overta førstkommende lørdag, forteller Geilo-megler Christian Haatuft i Eiendomsmegler 1, som et eksempel på at det har vært god kjøpelyst i fjellheimen på starten av 2018.

Siden nyttårsaften har han solgt åtte eiendommer på Geilo, som summerer seg til 40 millioner kroner.

