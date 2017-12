Solgte boliger for 150 mill.

Eiendomsinvestor og milliardær Pål G. Gundersens luksusprosjekt The Hills i Holmenkollen slo an hos boligkjøperne. Markedet er vanskeligere enn det var for ett år siden, men vi har solgt alle boligene i prosjektet. Det ble lagt ut i august. Dette viser at ikke alt i boligmarkedet går ned, sier utbygger Pål G. Gundersen til Finansavisen.

Gundersen er en av de største boligeierne i Oslo, med mange bygårder på hovedstadens vestkant i porteføljen gjennom eierselskapet Merkantilbygg Holding.

