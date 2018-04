Solgte boliger for trekvart milliard

Ingen i Eiendomsmegler Vest-systemet selger flere boliger enn Therese Schütz Pettersen (46) og Jannicke Seljevoll Herleiksplass (40). Sammen solgte de i fjor boliger for over 750 millioner kroner.

– Jeg solgte i fjor 80 boliger for tilsammen cirka 320 millioner kroner, sier Therese Schütz Pettersen (46) som jobber ved Eiendomsmegler Vest sitt kontor på Nesttun.

Kollega Jannike Seljevoll Herleiksplass (40) bor og jobber på Geilo, hvor hun selger fritidsboliger. Hun rundet i fjor et samlet salg på over 400 millioner kroner. Det betyr at de to i fjor solgte boliger og fritidsboliger for rundt 750 millioner kroner.

– Det ble et bra år, sier Jannike Seljevoll Herleiksplass.

