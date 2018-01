Solgte hytter for over 600 millioner

Bare i nyttårshelgen solgte Christian Haatuft og hans kolleger på Geilo-kontoret til Eiendomsmegler 1 hytter for 40 millioner kroner.

– Vi hadde en heidundrande nyttårshelg, sier Christer Haatuft hos Eiendomsmegler 1 på Geilo.

Han forteller at de hadde et bud som sto til klokken 12 på nyttårsaften. Denne hytten ble imidlertid ikke solgt før et par dager etterpå.

– Men uansett solgte vi svært bra den siste helgen i året. Samlet solgte vi hytter denne helgen for 40 millioner kroner, sier Haatuft

