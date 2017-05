Sondre Evjen ble nummer fem på Lydden Hill

Sikret seg finaleplass og viktige poeng i mesterskapet i den andre runden.

19 år gamle Sondre Evjen fra Ål i Hallingdal kjørte i helgen andre runde i det internasjonale RX2-mesterskapet på den legendariske Lydden Hill-banen i England. Rallycrossføreren hadde et mål om pallplass i helgen, men det gikk bare nesten. Evjen endte på en femteplass av de 15 førerne som stilte til start i klassen.

– Helgen har vært jevnt bra, men alt har ikke klaffet hundre prosent. Det må det gjøre for at man skal kunne kjempe helt i toppen i et mesterskap som dette, sier han etter løpet.

Evjen leverte jevnt gode tider i alle de fire innledende omgangene, men det manglet noen tideler opp til de aller raskeste. Til tross for det sikret han seg et godt startspor i semifinalen, og Evjen hadde gode utsikter til en bra startposisjon i finalen.

– I semifinalen traff vi veldig bra med bilen, men jeg gjorde en liten feil i jokeren som gjorde at jeg ble nummer tre. Vi kom oss imidlertid til finalen, og det var det viktigste, sier han.

I finalen kjørte Evjen bra, men klarte likevel ikke å avansere oppover.

– Vi hadde en plan, og det gikk egentlig ganske bra. Én av konkurrentene fulgte oss ut av starten, og det gjorde ting litt vanskelig. I tillegg gjorde varmen at vi slet litt med å få ordentlig feste, sier han om finalen.

Evjen oppsummerer helgen som en helg over middels, og han er fornøyd med poenget han fikk med seg fra helgens runde.

– Vi kom oss til finalen, og det er viktige poeng å ta med seg videre i mesterskapet, sier Evjen som etter helgens runde ligger på en åttendeplass sammenlagt med 27 poeng. Franske Cyril Raymond leder mesterskapet med 55 poeng.

Det varme været som skapte litt problemer for Evjen var imidlertid med på å danne en strålende ramme rundt det som var det foreløpig siste internasjonale løpet på den legendariske rallycrossbanen.

– Det var veldig bra stemning og mye folk i depotet hele helgen. Det er akkurat sånn vi vil ha det, og en sånn stemning gjør det selvfølgelig ekstra gøy for oss som kjører også, sier Evjen.

Neste runde i mesterskapet er på hjemmebane 9. juni. Da tar rallycrossirkuset turen til Lånkebanen utenfor Trondheim.