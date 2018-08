Sondre Evjen kjører Supercar i Riga!

Rallycrossfører Sondre Evjen, som de siste årene har vært en av frontfigurene i RX2, debuterer i keiserklassen Supercar under den kommende EM-runden i Latvia.

20 år gamle Sondre Evjen fra Ål i Hallingdal har gjort seg bemerket i bilsporten de siste årene. Både i det internasjonale RX2-mesterskapet og i Rally X Nordic kjemper han helt i toppen, og nå er han endelig klar for sin debut med de raskeste bilene.

– Rallycross er ikke bare en hobby for meg. Jeg gjør alt jeg kan for å nå toppen, sier Sondre Evjen.

Under EM-runden i latviske Riga skal Sondre Evjen kjøre en Volkswagen Polo Supercar med firehjulstrekk, rundt 600 hestekrefter og som gjør 0-100 km/t på under to sekunder!

-Jeg gleder meg stort. Det er en drøm som går i oppfyllelse, men jeg er ikke fornøyd bare med å stille til start. Jeg har ambisjoner om å nå helt til topps i rallycross, og hvis alt klaffer i Riga tror jeg en semifinale er mulig. Kjørestilen jeg har lært meg i RX2 tror jeg passer bra i Supercars også, forklarer NMK Gol-føreren.

Løpet kjøres på Bikernieki-banen rett utenfor Riga-sentrum den 15. og 16. september. Dette er den samme banen hvor Evjen tok sin første seier i RX2 i 2016.

– Bilen jeg skal kjøre har blitt kjørt av Tord Linnerud tidligere. Bilen skal være konkurransedyktig i EM, så nå blir det opp til meg. Det handler om å få en ny erfaring og det kommer til å bli utrolig morsomt.

Det er takket være sine gode samarbeidspartnere at Evjen nå får muligheten til å vinse seg frem i den raskeste klassen.

– Jeg må takke min far og teamsjef Joel, og alle samarbeidspartnerne mine. Hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg aldri fått denne sjansen. Jeg har så mange flinke folk i ryggen, og det har gjort at vi kan leie en Supercar nå i Riga. Så får vi se om det blir mer Supercars-kjøring allerede neste år, avslutter Sondre Evjen.