Sondre Evjen klar for Canada

Rallycrossfører Sondre Evjen er på plass i canadiske Trois Riviers, og årets femte runde i RX2-mesterskapet.

-For min del markerer dette starten på andre halvdel av sesongen. Tempoet har vært veldig bra så langt i år, men jeg må innrømme at jeg er revansjesugen etter Höljes, forteller føreren fra Ål i Hallingdal.

I den svenske VM-runden startet Evjen strålende, men en rulling førte til at resten av helgen ble vanskelig og til slutt endte det utenfor finalene. Før løpet i Höljes lå Evjen på en andreplass i RX2-mesterskapet. Etter Höljes falt han ned til en sjetteplass, men han er bare tolv poeng på tredjeplassen som innehas av landsmann Henrik Krogstad. De to første i mesterskapet er svenske Oliver Eriksson og belgiske Guilamme de Ridder.

-I vår var jeg jevnt på pallen, og vet at jeg har tempo til å vinne løp i RX2 og klatre på sammenlagtlista. Men det krever at alle marginene er på min side, at jeg gjør jobben min og i tillegg unngår uhell.

Etter løpet i Höljes fikk Evjen en opptur da han ble nummer to i bilcrossløpet Goldagsløpet, men nå er det rallycross som får fullt fokus fremover. Evjen deltok også i Canada i fjor, hvor han kun var noen tiendeler fra finaleplass.

-Jeg liker banen i Canada, og det gikk fort her for et år siden. Vi får satse på at jeg har det samme tempoet inne nå.

Den canadiske VM-runden i rallycross sendes på NRK2 søndag klokken 20.00, og kan også følges på www.fiaworldrallycross.com