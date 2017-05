Sondre Evjen på tiendeplass i Belgia

En feil i semifinalen førte til at Sondre Evjen fikk fem sekunders tidsstraff, og dermed gikk 19-åringen glipp av finaleplassen i sesongåpningen.

I helgen gikk første runde i rallycrossklassen RX2 av stabelen i Mettet i Belgia. Sondre Evjen (19) fra Ål i Hallingdal hadde håp om et godt resultat, men noen små problemer ga store utslag for det unge rallycrosstalentet.

– Det har vært veldig mye opp og ned denne helgen. Jeg startet veldig bra og var nummer tre etter tredje kvalifiseringsrunde, men i den fjerde misforsto jeg spotteren og gikk inn i alternativsporet på feil tidspunkt. Det gjorde at jeg havnet i trafikk og tapte veldig mye, sier Evjen.

Den gode kjøringen i de tidligere omgangene sørget imidlertid for at Evjen hadde sikret seg en semifinaleplass.

– I semifinalen hadde jeg egentlig finalebilletten i lomma, men jeg bommet på vei inn i en sving og måtte kjøre utenfor en banemarkør. Jeg vant ingenting på det, men jeg fikk likevel fem sekunders tidsstraff, forteller han.

Dermed var finalehåpet ute og Evjen endte opp som nummer ti totalt i helgens løp.

– Det var på mange måter forventet at det skulle være litt opp og ned i sesongåpningen, men jeg fikk vist at jeg har tempoet til å kjempe i toppen – selv om jeg gjerne skulle hatt et bedre sluttresultat, sier Sondre.

Nå gjelder det for Evjen å nullstille seg foran neste løp i serien. Det går på den legendariske rallycrossbanen Lydden Hill sørøst i England om to uker.