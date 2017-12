Spår superglatte veier

Regn blir til is og veiene blir til skøytebaner. Og det kommer til å vare en stund.

Dette gjelder fra og med i ettermiddag og trolig helt til torsdag morgen. Det viser et nytt OBS varsel som gjelder for hele Østlandet og Telemark.

– I kveld så kommer det nedbør og skyene ligger i et lag hvor det er plussgrader, noe som betyr at nedbøren kommer ned som regn. Men det er fortsatt minusgrader på bakken noe som igjen fører til at det kan fryse og bli veldig glatt, forteller statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NRK Buskerud.

