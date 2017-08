Forrige mandag presenterte SpareBank 1 Hallingdal Valdres regnskapet for første halvår 2017. Tallene for banken viser et driftsresultat etter skatt på 97,8 millioner kroner.

Sparebank 1 Hallingdal Valdres har sendt ut en pressemelding. Tallene for banken viser et driftsresultat etter skatt på 97,8 millioner kroner, som er 39,8 millioner kroner mer enn samme periode i fjor. Kostnadene er redusert med 2,4 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

Les saken i Valdres