Et nederlandsk vogntog ble denne uken stanset av Statens vegvesen på Gol mistenkt for ulovlig kombinert transport. Dette er en av de første som er tatt for slike transporter i Norge.

Transporten som ble stoppet i Hallingdal denne uken var på vei til en produksjonsbedrift i øvre Hallingdal. Råstoffet den transporterte var kommet i containerhenger på skip til Brevik havn i Telemark.

