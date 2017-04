Stølsrock på Jonstølane i Hemsedal lørdag 8. juli

Ole inviterer til ny konsert på stølen sin ved Lykkja i Hemsedal. Årets artister er Kurèr og Trygve Skaug.

Kurèr er en symbiose av norsk rock med klare americanareferanser. De slapp sin første single «Flukt» i fjor, og tidligere i år kom deres debutplate «Varsel & Pryd» med 13 egenskrevne låter på norsk. På tekstsiden har bandet utfordret Sture sin far Arne Moslåtten, tekstforfatter for Hellbillies, til å skrive tekster på bokmål. Resultatet har blitt musikalsk røff mykhet, krydret med spiss penn og såre følelser. Les mer om bandet på deres facebook-side

Trygve Skaug er artist, poet og låtskriver, tidligere kjent fra bandet StMorritz. En konsert med Trygve er en blanding av gode tekster, høy musikalsk kvalitet, lun poesi og finurlige betraktninger om livet slik det er, og slik vi drømmer om at det skal være. I tillegg til egne låter har han med noen treffsikre oversettelser av kjente internasjonale storlåter av blant andre Cash og Dylan. Til sammen har låtene til hans hatt over 140 uker på norske radiolister siden 2010, så sjansen for gjenkjennelse er stor. Les mer om Trygve på hans websider

Erik Solbakken skal være konferansier. Erik er født og oppvokst på nabogården til Ole, og som gode naboer skal de lose oss gjennom en ny super konsertopplevelse på stølen til Ole.

Lydmann og Traktorfører

«Jeg har levd meg inn i mine hobbyer og fått det mer og mer til å bli næringer».

Lydmann: Jeg jobber med arrangementer i Hemsedal for kunder som Hemsedal Kommune, Hemsedal Skisenter, KRIK, Fausko Skysstasjon, Harahorn (DVGL) og Ungdomslaget, i tillegg til private oppdragsgivere m.m.

Traktorfører: Jeg tilbyr leiekjøring med traktor, og utfører blant annet: Brøyting, Strøing, Rundeballekjøring, Massetransport, Vedproduksjon, kjøring med pallegafler.

Pressemelding: Destinasjon Hemsedal Foto: Øystein Venås Sørensen