Storkontrakt til Hallingdal Bilsenter

Fra 1. september inngår Hæhre & Isachsen Auto/Bilutleie AS og Hallingdal Bilsenter AS avtale om tett samarbeid innenfor biladministrasjon og videresalg av bruktbiler.

Etter fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen har konsernets bilpark økt fra cirka 400 vare- og personbiler til over 1.000 biler totalt. På bakgrunn av dette har Hæhre & Isachsen Bilutleie AS inngått et strategisk samarbeid med Hallingdal Bilsenter AS, som i dag forhandler merkene Mercedes og Peugeot.

