Storørreten er tilbake i dårlige fiskevann

Et 40 år langt forskerarbeid kan ha gjort det store Takvatnet i Troms til et av verdens best undersøkte fiskevann.

Det var her grunneiere, sportsfiskere og forskere for noen tiår tilbake gikk sammen for å få den attraktive storfisken tilbake.

De tok ut nesten 700 000 små røyer fra vannet. Over 30 tonn småfisk.

Takvatn-prosjekter var ikke først med uttynningsfiske. Før suksessen i Troms hadde også andre prøvd uttynning som botemiddel i dårlige fiskevann, men de fleste mislyktes.

