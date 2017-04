Flere av hyttene til Den Norske Turistforening (DNT) har tatt i bruk Snapchat og sosiale medier for å kunne varsle om endringer i været. – En god ide, sier Røde Kors.

– Værmeldingene er sjelden nøyaktige. I fjor var det et par damer som kom hit og forventet relativt godt vær, men da snudde været ganske kraftig. De ble værfast her i to døgn, forteller Trine Marie Johansen.

Les saken i NRK