Ti hallinger har kjøpt seg personlig bilskilt

Statens vegvesen har akkurat lagt ut en oversikt på hvor de personlige bilskiltene befinner seg, brutt ned på fylker og kommuner. I Hallingdal er det 10 personer som har kjøpt sitt eget skilt.

Det viser at dette har slått an over hele landet. Den geografiske spredningen er stor, selv om mange naturlig nok hører hjemme i de store byene.

I Hallingdal er det følgende som er registrert. Gol: CIVILIX og HUMMER, Hol :FOTO, HTD og ROLL Nes : 996GT2, BITCOIN og HALLING, Ål BESSA og BESSEN

