På fem år ble rundt 200 kommuner og fylkeskommuner fakturert 7,5 millioner skattekroner av Det Norske Kartselskapet. I Hallingdal er det Gol kommune (kr.80800 ), Ål kommune (Kr.22412 ) og Flå kommune(kr.13800)som ble lurt ifølge VG.

Rådmenn, barnehagebestyrere og oppvekstsjefer forteller til VG at de opplever sinne og frustrasjon over at fellesskapets midler har blitt lurt fra dem gjennom det de beskriver som spekulative og pågående salgsmetoder.

